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Стала известна сумма долга по алиментам Петренко сыновьям от Климовой

Александр Афонин
Общество
Стала известна сумма долга по алиментам Петренко сыновьям от Климовой
Кадр из фильма «Небо», 2021

Сумма долга актера Игоря Петренко по алиментам на сыновей Матвея и Корнея превысила отметку в 360 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные портала Федеральной службы судебных приставов.

Актриса Екатерина Климова и Игорь Петренко были в браке с 2004 по 2014 год. После развода актер оставил супруге квартиру в Москве и своевременно платил алименты. Однако в последнее время выплаты приостановились. Из-за этого актриса подала иск в суд против бывшего мужа.

На официальном портале судебных приставов Москвы опубликована запись о задолженности Петренко по алиментам. Согласно ей, актер задолжал 361 104 рубля. На данный момент его разыскивают судебные приставы.

Стала известна сумма долга по алиментам Петренко сыновьям от Климовой Фото: Сайт Федеральной службы судебных приставов

В августе актриса Ольга Кабо продолжала выяснять отношения с бывшим мужем — бизнесменом Николаем Разгуляевым. Сначала она отсудила у него свою квартиру, а теперь выиграла суд по алиментам на общего сына.

До этого сообщалось, что муж Маргариты Грачевой, который отрубил ей руки в порыве ревности, отправил из колонии алименты. По словам женщины, выплаты на двоих общих детей осуществляются в размере восьми тысяч рублей.

Долги Знаменитости Алименты Игорь Петренко
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