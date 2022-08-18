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«Колоссальная сумма»: бывший муж Грачевой прислал из колонии алименты

Лейла Алиева
Общество
«Колоссальная сумма»: бывший муж Грачевой прислал из колонии алименты
Фото: vk/mama_transformer

Муж Маргариты Грачевой, который отрубил ей руки в порыве ревности, отправил из колонии алименты. Об этом стало известно в четверг, 18 августа.

По словам Грачевой, недавно ее бывший муж начал отправлять алименты на двоих общих детей в размере восьми тысяч рублей.

— Это колоссальная сумма и знак того, что муж наконец-то начал работать. До этого приходило по 200 рублей раза четыре, так что сейчас сумма большая, конечно, — отметила она.

Несмотря на то что Дмитрий Грачев лишен родительских прав, он должен платить 35 процентов от заработка. При этом удержание алиментов из официальной зарплаты осуществляется автоматически, передает «Московский комсомолец».

Напомним, в сентябре 2018 года мужа Грачевой лишили родительских прав, а 15 ноября того же года приговорили к 14 годам колонии строгого режима. В большом интервью «Вечерней Москве» она рассказала, как живет после страшной трагедии, какую помощь оказывает жертвам домашнего насилия и почему современной России нужен соответствующий закон.

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