Заморозки и снег ожидаются в Москве на следующей неделе

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Похолодание до минус двух–трех градусов и снег ожидаются с 31 октября в Московском регионе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист сообщил, что во вторник, 1 ноября, осадки станут менее заметными, а температура воздуха будет около нуля градусов в дневное время. До этого в столичном регионе и окрестностях наблюдался лишь мокрый снег.

По его словам, прохлада наступит уже в понедельник. Ночью температура опустится до пяти градусов ниже нуля, а днем — от нуля до двух градусов.

Также в этот день прогнозируется небольшой и мокрый снег. Однако 1 ноября осадки станут менее интенсивными. При этом температура воздуха ночью ожидается от минус четырех до плюс двух градусов, а днем — от нуля до плюс пяти, пишет ТАСС.

Вильфанд пояснил, что такое похолодание может показаться сильным, при этом именно такой температурный фон в конце октября — начале ноября близок к многолетним значениям.

До этого ЦОДД и ГИБДД посоветовали жителям Москвы поменять резину на машинах на зимнюю заранее, так как синоптики не исключают похолодания в городе на следующей неделе. Резину рекомендуется менять, когда температура опускается до плюс пяти–семи градусов.