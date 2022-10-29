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«Происходит раз в 30 лет»: что принесет оппозиция Урана к Сатурну с конца октября по начало ноября

Дарья Муромская

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Общество
«Происходит раз в 30 лет»: что принесет оппозиция Урана к Сатурну с конца октября по начало ноября
Фото: shutterstock

При транзитах сильного Урана представители всех знаков зодиака испытывают желание избавиться от рутины, а также выразить себя как можно свободнее. Любые обстоятельства и обязанности, с которыми люди раньше мирились или наслаждались, могут показаться им ограничивающими и подавляющими. Подробнее о том, что ждет людей во время оппозиции Урана к Сатурну в период с конца октября по начало ноября, «Вечерней Москве» рассказала ясновидящая и биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова.

Во время транзита Сатурна в оппозиции к Урану люди больше интересуются тем, как могла бы сложиться их жизнь, а также задаются вопросом, в каком направлении двигаться дальше. Поскольку Уран побуждает многих избавиться от ограничений, иногда мы можем принимать поспешные решения, о которых впоследствии пожалеем.

Когда транзит Урана более акцентирован, представители всех знаков зодиака могут начать прислушиваться к своему уязвленному самолюбию, а также будут склонны игнорировать свои самые глубокие эмоции. Это может привести к разрыву дружеских связей и требованию большего от других.

Для многих очень важно быть внимательными к своему самочувствию, потребность в переменах не стоит игнорировать, необходимо интересоваться любыми крайностями и поведением других. Уран призывает нас всех стремиться к свободе, но это не значит, что бунт — это выход. Его оппозиция с Сатурном очень редка и происходит раз в 30 лет. Она очень сложна и может вызвать сильнейшие энергии, которые испытает каждый.

Если рассматривать это влияние с глобальной точки зрения, то оно считается революцией сознания, но такой, после которой проблемы не исчезнут.

Дом, работа, хобби, друзья и семья — все это приносило ощущение порядка и предсказуемости, но теперь все это может показаться удушающим и повлиять на ваше физическое здоровье. Это может быть карьера, брак или какая-то другая сфера жизни, которая заставляет вас чувствовать себя связанным по рукам и ногам. Постарайтесь оставаться открытым для новых взглядов и опыта, чтобы не застояться. Источник разочарования сейчас требует решения, чтобы избежать потери контроля и неожиданных нежелательных результатов.

Следует определить области, вызывающие проблемы, а затем начать вносить в них коррективы, но делать это нужно маленькими шагами, с терпением и предусмотрительностью. Если вы отреагируете на разочарование слишком резко, вы рискуете потерять работу или партнера, проблемы вернутся снова, только сильнее, чем обычно. Люди должны спросить себя: «На сколько бунт, независимо от его масштабов, на самом деле эффективен?».

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