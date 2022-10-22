Астрологический гид по разбитым сердцам: как знаки зодиака переживают расставание

Кадр из фильма «Развод по-американски» (2006)

Расставание — тяжелый момент в жизни каждого человека, но все переживают его по-разному. По мнению астрологов, это зависит в том числе и от того, под каким знаком зодиака родился человек. Как переживают разрыв и залечивают разбитое сердце представители зодиакального круга, «Вечерней Москве» рассказала биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова.

Овен

При расставании Овен чаще всего пытается сразу искоренить любые мысли и упоминания о партнере. Даже если разрыв был болезненным, Овен недолго будет в тоске и горе. У него есть способность быстро стабилизировать собственное состояние и вести себя так, будто ничего не произошло. Однако представители этого знака после расставания начинают усиленно работать, могут вести себя слишком агрессивно и импульсивно в привычной обстановке — так они переживают трудности финала отношений.

Телец

Представители этого знака испытывают трудности, когда им нужно двигаться вперед после расставания. Хотя у них нет привычки возвращаться, их состояние может быть удручающим — похоже на депрессию вперемешку с яростью. Телец кажется злым, но в глубине души они всегда надеются на примирение. Больнее всего Тельцы переживают предательство, они очень быстро привыкают к партнеру, поэтому после разрыва отношений долго «переваривают» произошедшее.

Близнецы

Знак легкий, а в межличностных отношениях даже несерьезный. Часто инициаторами разрыва выступают сами, но, оказавшись в роли брошенных, они не унывают долго. Им достаточно нового взгляда, увлечения, или новой симпатии, чтобы забыть все предыдущие неудачи и обиды. Однако Близнецы могут очень тяжело переживать разлуку, но до тех пор, пока не встретят нового человека.

Рак

Очень домашний, семейный и заботливый знак зодиака. Встретив любовь, они стараются лелеять ее, потенциально готовя себя к семейной жизни, часто видя в человеке будущего мужа или жену. Уход от любимого человека никогда не вызовет ссор и скандалов с разбиванием посуды, а будет тихо и мучительно наносить удары по сердцу Рака. Рана в душе и грусть в глазах останутся надолго, а воспоминания — на всю жизнь.

Лев

Этим людям часто кажется, что жизнь — это сцена, на которой они играют главные роли. Поэтому для них большой сюрприз, если их бросают близкие. И, скорее всего, Львы приложат все усилия, чтобы мастерски переиграть события, перевернуть все так, будто они были инициаторами разрыва. Однако представители этого знака долго не хранят обиду, но, как правило, не стремятся поддерживать дружеские отношения, предпочитая просто уйти навсегда.

Дева

Критически настроенные по отношению к внешнему миру, эти люди не будут слишком смущены, если их близкие уйдут. Скорее всего, они сделают «правильный» вывод о недостатках бросившего их мужчины/женщины, которые и помешали им быть вместе. А разумно проанализировав причины разрыва, в следующий раз еще внимательнее Девы рассмотрят тех, кто претендует на роль их кавалера или дамы сердца.

Весы

Люди, рожденные под этим знаком, отличаются удивительной внутренней гармонией, стремлением к красоте и любви. Поэтому они довольно спокойно отнесутся к окончанию любовных отношений, без сцен и излишнего пафоса. Им присуще естественное магнитное притяжение партнеров («вторых половинок») и долгое время они не остаются в одиночестве. Осознавая эту особенность, Весы не слишком отчаиваются при потерях на любовном фронте, хотя поначалу могут испытать переживание и неопределенность, вызванные уходом любимого человека.

Скорпион

Скрытный, эмоциональный и сексуальный Скорпион часто в любовных отношениях руководствуется девизом «Все или ничего!». Они прекрасные хозяева, поэтому ревнивы. Расставание с близкими для них болезненно, а те, кто их бросает, могут попасть под горячую руку. В худшем случае Скорпионы даже могут испортить жизнь своим обидчикам. Женщин и мужчин-Скорпионов нужно «оставлять» как можно деликатнее и медленнее, иначе вы рискуете стать объектом их мести.

Стрелец

Совсем другое дело — Стрелец. Представители знака живут и любят философски, сами часто меняют партнеров и относятся к разлуке в основном легко, очень редко впадают в депрессию, в отличие от предыдущего знака. Только встретив настоящую любовь, Стрелец сделает все возможное, чтобы не потерять такого человека, а в остальных случаях даже не будет предпринимать особых попыток, руководствуясь правилом: «Наступит новый день — будут новые встречи».

Козерог

Влюбиться в представителей этого знака не так-то просто. Но расстаться с ними их партнерам намного проще и менее болезненно. Козерог не будет препятствовать уходу любимого человека, может, даже не будет создавать видимость, что ему больно и обидно. Но после расставания в глубине души откроется рана, которая вызовет тяжелую депрессию, уныние у и без того не самого веселого знака зодиакального круга.

Водолей

Это сторонники легкой любви, часто предпочитают отношения, ни к чему не обязывающие. В итоге Водолеи просто относятся к расставанию, стараясь не тратить время на грусть и горькие мысли о прошлой любви. Их легкое эмоциональное спокойствие сослужит Водолеям хорошую службу, когда любовь уйдет. Поэтому больших сердечных ран у людей-Водолеев обычно не бывает. А со своими бывшими возлюбленными они стараются поддерживать искренне дружеские отношения.

Рыбы

Эти люди спокойные, но своенравные. Рыбы очень мечтательны и хотят, чтобы реальность соответствовала их фантазиям. То же и с отношениями. В противном случае они впадают в депрессию и становятся не способны на правильные поступки. Представители знака склонны бороться за отношения, но, если они закончатся, эти люди сделают все, чтобы партнер исчез из их жизни и они могли двигаться дальше.