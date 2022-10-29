Гидрометцентр предупредил о гололедице в Москве на следующей неделе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На предстоящей неделе в Москве местами возможны мокрый снег и гололедица. Об этом заявила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в субботу, 29 октября.

Она также призвала автомобилистов быть внимательными на дороге. В ночь с воскресенья, 30 октября, на понедельник, 31 октября, могут выпасть небольшие осадки смешанного характера, заметила специалист.

При этом возможны условия, при которых местами будет образовываться гололедица. Макарова также призвала автомобилистов уже в ближайшие дни поменять летнюю резину на зимнюю.

Метеоролог порекомендовала менять стиль вождения и со всей внимательностью относиться к другим участникам дорожного движения на фоне ухудшения погодных условий, передает РИА Новости.

До этого ЦОДД и ГИБДД посоветовали жителям Москвы поменять резину на машинах на зимнюю заранее, так как синоптики не исключают похолодания в городе на следующей неделе. Резину рекомендуется менять, когда температура опускается до плюс пяти–семи градусов.