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Приметы и советы

Новые чартерные рейсы запустили из Москвы на Мальдивы

Егор Провоторов
Город
Новые чартерные рейсы запустили из Москвы на Мальдивы
Фото: Пресс-служба Совфеда

У одного из российских туроператоров появились недорогие туры на Мальдивы из Москвы на базе чартерной перевозки. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По информации союза, такая перевозка вкупе с большим выбором мест и средств размещения на островах позволит туроператору предлагать в зимнем сезоне «доступные по цене варианты».

Стоимость бюджетной поездки на Мальдивы на неделю в середине ноября стартует от 180 тысяч рублей на двоих с размещением в гостевом доме с завтраками.

Отдых в пятизвездочном отеле по системе «все включено» обойдется в два раза дороже. Его стоимость начинается от 358 тысяч рублей.

Перевозка осуществляется на самолетах Boeing 767-300 один раз в неделю — по пятницам. С середины ноября частоту вылетов планируется увеличить, добавив еще и среду. На борту отдыхающим обещают предоставлять горячее питание, отмечается на сайте АТОР.

До этого АТОР составила ценовой рейтинг популярных туристических направлений на ноябрьские праздники, отдав пальму первенства в нем Турции.

АТОР Москва Туризм Мальдивы
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