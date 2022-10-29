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Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 октября

Анастасия Колоскова

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Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 октября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Дождь и облачная погода ожидаются в Москве в субботу, 29 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем воздух прогреется до 9–11 градусов выше нуля, в Подмосковье — до 7–12 градусов. Ночью температура опустится до 6–8 градусов. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба, следует из информации, размещенной на официальном сайте Гидрометцентра.

29 октября главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что на предстоящей неделе в Москве местами возможны мокрый снег и гололедица.

В связи с этим метеоролог призвала водителей быть внимательными на дороге. В ночь с воскресенья, 30 октября, на понедельник, 31 октября, могут выпасть небольшие осадки смешанного характера, заметила специалист.

При этом возможны условия, при которых местами будет образовываться гололедица. Макарова также призвала автомобилистов в ближайшие дни поменять летнюю резину на зимнюю.

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