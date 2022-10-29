Ефимов: Около 7,5 тысячи столичных бизнесменов воспользовались мерами поддержки в сфере земли и имущества

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Почти 7,5 тысячи предпринимателей воспользовались антикризисными мерами поддержки в имущественно-земельной сфере за три года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в субботу, 29 октября.

— За последние три года в сфере земли и имущества были приняты свыше 15 мер поддержки, снижающих нагрузку на бизнес: отсрочка и освобождение от арендных платежей, льготные ставки аренды за земельные участки для возведения новых производств и другие. Общая сумма поддержки составила более 33 миллиардов рублей. Этими мерами воспользовались почти 7,5 тысячи предпринимателей, — сказал заммэра.

В имущественно-земельной сфере бизнесмены получили возможность оформить освобождение и отсрочку от арендных и инвестиционных платежей. Такими льготами на общую сумму почти 18 миллиардов рублей воспользовались более шести тысяч предпринимателей.

Министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что сейчас властям поступило еще более 1,7 тысячи заявлений о получении льгот, при этом 1,4 тысячи из них уже одобрены. Так, предприниматели получили соответствующую помощь на сумму 14,8 миллиарда рублей.

В начале октября Ефимов заявил, что в этом году три столичных предприятия со статусом промышленного комплекса и три технопарка получили от города льготы по аренде земли.