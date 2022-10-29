Наталья Сергунина рассказала о программе развития технопарков в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичный технопарк «Элма» в этом году стал лучшим по оценке Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России. Об этом в субботу, 29 октября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Москва стремится обеспечить лучшие условия для инновационного бизнеса и наукоемких производств. Резидентам столичных технопарков доступны лаборатории с новейшим оборудованием, центры прототипирования и сертификации, налоговые льготы и меры поддержки, — отметила заммэра.

В 2015 году «Элма» получила статус московского технопарка. С этого момента началось масштабное обновление советских корпусов.

Директор технопарка Павел Солоницын заявил, что на сегодняшний день специалисты «Элмы» работают над улучшением кооперации среди резидентов.

Основной профиль резидентов технопарка — микроэлектроника, приборостроение, ИТ-технологии и разработка современного программного обеспечения.

— В наших планах — работать над увеличением центров коллективного пользования — инжиниринговых центров, центров прототипирования, коворкингов, — отметил Солоницын.

Шлемы с электродами

Главными разработками технопарка стали компьютерные системы скрининга сердца, аппаратно-программные комплексы для центров здоровья, школьных медицинских кабинетов, спортивных комплексов, компьютерный анализатор-монитор головного мозга с аксессуарами.

Генеральный директор компании Дмитрий Прилуцкий заявил, что на сегодняшний день все оборудование выпускается практически с нуля. На производстве обеспечен полный цикл создания приборов, что является существенным плюсом. Порядка ста тысяч единиц продукции реализуется на рынке на ежегодной основе.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Микроскопы с иголкой

Одним из самых технологичных производств в технопарке занимается компания, выпускающая атомно-силовые микроскопы. С помощью данных приборов можно узнать молекулярное устройство предметов. Это происходит за счет чипа с иголкой, которая ощупывает поверхность объекта.

Атомно-силовые микроскопы, сделанные в московском технопарке, легко могут конкурировать с мировыми аналогами. Они дешевле, но не уступают в качестве, а по отдельным параметрам и вовсе превосходят их.

Старший менеджер коммерческого отдела компании Андрей Быков подчеркнул, что заказчиками таких приборов становятся институты академии наук, корпорации «Ростех» и «Росатом».

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Широкий лазерный спектр

Станки с лазером используют практически во всех сферах промышленности и для разных целей — от резки и сварки материалов до разделения пластин для микрочипов и изготовления стентов для сосудов.

— В последние десятилетия лазерные технологии развиваются достаточно активно. Секрета тут нет: лазер может быстро, аккуратно и при этом достаточно дешево обработать материал. Наши конкуренты специализируются на одном направлении, а мы охватываем широкий спектр, — рассказал ведущий инженер-конструктор компании Владимир Черноволов.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Поддержка резидентов

В технопарке «Элма» на площади более 61 тысячи «квадратов» работает 152 компании, 91 из них имеет статус резидента. Это дает организациям налоговые льготы, а также возможность получать городские субсидии на приобретение оборудования или частичную компенсацию процентов по кредитам.

Как уточнил директор технопарка, за первые шесть месяцев текущего года более половины резидентов показали большой рост выручки. Экономическая ситуация дает дополнительный толчок компаниям, которые действительно занимаются импортозамещением, предлагают инновационные решения и технологии.