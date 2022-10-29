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Музей Победы запустил экскурсию для московских олимпиадников

Анастасия Колоскова
Город
Музей Победы запустил экскурсию для московских олимпиадников
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичные школьники, принимающие участие в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы», приглашаются на новую экскурсию в Музее Победы. Об этом в субботу, 29 октября, сообщили в пресс-службе учреждения.

В этом сезоне специалисты музея подготовили новые олимпиадные задания по экспозиции «Подвиг Армии», охватывающей все основные битвы Великой Отечественной войны. Чтобы подготовится к соревнованию, школьники могут отправиться в историческое путешествие, во время которого экскурсовод продемонстрирует им уникальные раритеты и познакомит со множеством интересных фактов.

Экскурсия поможет получить знания, которые необходимы для подготовки ответов. Стать участником программы можно бесплатно по «Пушкинской карте», заключили в пресс-службе.

До этого в Музее Победы состоялось награждение победителей конкурса школьных музеев «Культурный маршрут». Ими признаны 50 команд из различных регионов страны, подготовившие видеоэкскурсии по памятным местам своей малой родины, уголкам боевой славы и музеям.

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