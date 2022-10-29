Фестиваль-конкурс «Театральный олимп — 2023» стартовал в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В Москве начался фестиваль-конкурс театрального искусства «Театральный олимп — 2023», который посвящен 200-летию со дня рождения драматурга Александра Островского. Об этом в субботу, 29 октября, сообщил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

— Фестиваль-конкурс «Театральный олимп» — масштабная творческая инициатива. В этом году он пополнится новыми мероприятиями. Партнерство с Театральным институтом имени Бориса Щукина позволяет представить достижения учащихся московских школ и колледжей на высоком профессиональном уровне, — отметил руководитель центра.

Принять участие в конкурсе могут учащиеся столичных школ и колледжей, а также члены детских творческих объединений.

В состав экспертного жюри войдут преподаватели Театрального института имени Бориса Щукина и служащие Московского государственного историко-этнографического театра, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в период с 23 октября по 30 декабря 2022 года проходит Всероссийский конкурс и практикум юных талантов Talantonline.ru.

В качестве конкурсных направлений определены следующие: вокал, музыка, живопись, актерское мастерство, танцы, поделки, мода, фото и другое творчество. Участниками проекта могут стать дети до 18 лет, их семьи и педагоги.