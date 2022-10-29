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Системы ПВО в Севастополе сбили все украинские беспилотники

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Системы ПВО в Севастополе сбили все украинские беспилотники
Фото: Depositphotos

Системы ПВО в Севастополе на протяжении нескольких часов успешно отражали атаки украинских БПЛА, все объекты были сбиты. Об этом в субботу, 29 октября, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

— По ситуации на сейчас: помимо БПЛА, наши военные, по предварительной информации, уничтожили в акватории и надводный беспилотник, — сказал чиновник.

Он уточнил, что атака беспилотников ВСУ началась в 04:30 утра 29 октября. Все городские службы были в состоянии готовности, инфраструктурные объекты остались целы, написал Развожаев в Telegram-канале.

До этого Развожаев сообщил, что атака БПЛА была совершена на Балаклавскую ТЭС в ночь с 26 на 27 октября. По его словам, в результате случившегося загорелся один из трансформаторов, он находился на профилактике и не работал.

19 октября Развожаев сообщил, что в Севастополе в районе аэродрома Бельбек сбили беспилотник. Так, утром на севере города сработала система ПВО.

Позже стало известно, что беспилотный летательный аппарат удалось сбить. В результате инцидента никто не пострадал, уточнил он.

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