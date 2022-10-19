Губернатор Севастополя сообщил о сбитом беспилотнике в районе аэродрома

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В Севастополе в районе аэродрома Бельбек сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в среду, 19 октября.

По его словам, утром на севере города сработала система ПВО. Позже стало известно, что беспилотный летательный аппарат удалось сбить.

— В Севастополе был сбит БПЛА. Часть обломков упала на жилую постройку в частном секторе. По информации МЧС, было небольшое возгорание, которое оперативно потушили, — рассказал Развожаев.

В результате инцидента никто не пострадал, уточнил он в своем Telegram-канале.

14 октября над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. Как уточняется, примерно в 12:50 по московскому времени в центре Белгорода прогремел взрыв. Затем в течение 20 минут последовали еще шесть взрывов, а в небе показались следы от работы ПВО.

В результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины загорелась подстанция мощностью 110 киловатт. Примерное время переключения на резервные источники составило четыре часа.

Накануне, 13 октября, в результате обстрела со стороны Украины в Белгороде был поврежден многоэтажный дом. Кроме того, не взорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея.