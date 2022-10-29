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Американский экономист заявил о фактическом начале Третьей мировой войны

Анастасия Колоскова
В мире
Американский экономист заявил о фактическом начале Третьей мировой войны
Фото: Twitter/USNavy

Американский экономист Нуриэль Рубини заявил, что фактически Третья мировая война уже началась.

Рубини сослался на выступление историка экономики Найла Фергюсона на встрече Международного валютного фонда в Вашингтоне, где он сам присутствовал. Согласно заявлению Фергюсона, человечеству повезет, если оно столкнется с «экономическим кризисом, как в 1970-х, а не войной, как в 1940-х».

Экономист отметил, что советников по национальной безопасности беспокоит вмешательство НАТО в конфликт вокруг Украины, а также возможное столкновение Израиля и Ирана.

Рубини также напомнил, что администрация американского президента Джо Байдена не исключает нападения Китая на Тайвань, передают «Известия».

США разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы». Ее командир уже заявил о готовности зайти на территорию Украины.

Могут ли американские военные появиться в зоне СВО и приведет ли это к Третьей мировой — в материале «Вечерней Москвы».

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