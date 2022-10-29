Владимир Ефимов: Четыре новых производства появится в столице

Фото: Пресс-служба

Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Зюзино Карта всех событий

Москва предоставит инвесторам без торгов в аренду земельные участки совокупной площадью около трех гектаров. На них возведут предприятия по производству стройматериалов, косметики и инновационных продуктов питания. Об этом в субботу, 29 октября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, новые предприятия расположатся на четырех участках. В реализацию этих проектов планируется вложить свыше 3,2 миллиарда рублей. В результате в Москве появится около 500 мест приложения труда.

Так, в Зюзине возведут строительный технопарк на 200 рабочих мест. В Молжаниновском районе инвестор построит завод по производству изделий из дерева, там смогут работать 85 сотрудников.

В Ново-Переделкине построят завод по выпуску инновационных продуктов питания, там смогут получить работу 150 человек.

В свою очередь глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что завод по производству косметики займет площадь 5,5 тысячи квадратных метров, он появится в районе Свиблово. Там смогут работать 50 человек.

— Производство на Балаклавском проспекте в Зюзине займет 24,7 тысячи квадратных метров. Для него предусмотрено около одного гектара земли. Площадь промышленного комплекса в Молжаниновском районе составит 3,3 тысячи квадратных метров. Под него отведен земельный участок 0,7 гектара, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он подытожил, что еще одно предприятие появится на Новоорловской улице.

Недавно в столице заключили еще три договора о предоставлении в аренду земли за рубль в год для строительства производственных объектов.