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Ефимов: Москва передала землю за один рубль в год еще трем инвесторам

Лейла Алиева
Город
Ефимов: Москва передала землю за один рубль в год еще трем инвесторам
Фото: Пресс-служба

В столице заключили еще три договора на предоставление в аренду земли для строительства производственных объектов за рубль в год. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 19 июля.

— За последний месяц льготной арендной ставкой воспользовались еще три инвестора, которые возведут заводы музыкальных инструментов, архитектурного бетона и макаронных изделий. Для их создания город предоставил предприятиям земельные участки общей площадью 1,65 гектара. Благодаря новым производствам в столице появится еще 235 рабочих мест, — рассказал он.

Так, в районе Соколиная Гора появится завод ударных музыкальных инструментов, что обеспечит консерватории и музыкальные школы Москвы необходимыми инструментами, а для жителей создать 50 рабочих мест. Также на северо-западе столицы разместится здание для производства архитектурного бетона, благодаря которому появится еще 110 рабочих мест. А в Хорошевском районе АО «Мелькомбинат № 3» откроет производство по изготовлению макаронных изделий.

В свою очередь руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что на будущем предприятии ежемесячно будут выпускать более шести тысяч тонн макаронных изделий, а работать там смогут 75 человек.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман напомнил, что первый участок по программе выделили в Нагатино-Садовниках под строительство инженерного корпуса.

До этого стало известно, что Москва заключила семь договоров на предоставление в аренду земли для строительства производственных объектов за рубль в год.

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