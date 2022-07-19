Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Собянин: Москва сдала семь участков земли под строительство новых производств за рубль в год

Лейла Алиева
Город
Собянин: Москва сдала семь участков земли под строительство новых производств за рубль в год
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице заключили семь договоров на предоставление в аренду земли для строительства производственных объектов за рубль в год. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин во вторник, 19 июля.

— В Москве также работают меры поддержки бизнеса. Одна из них — предоставление в аренду земли для строительства производственных объектов всего за один рубль в год. Ставка сохраняется на весь срок действия договоров аренды. Таким образом бизнес снижает затраты на создание рабочих мест и может наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции в короткие сроки, — рассказал он.

По словам мэра, благодаря проекту появится более двух тысяч новых рабочих мест. Так, в районе Нагатино-Садовники будет построен инженерный корпус научно-производственного предприятия, которое разрабатывает электронные компоненты для автомобильной отрасли и выпускает высокотехнологичные системы, а в Бирюлеве Западном — производственный комплекс кондитерской фабрики «Рот Фронт».

Кроме того, в Молжаниновском районе расширят территорию для строительства комплекса по изготовлению комплектующих, а на земельном участке в Останкинском районе возведут научно-производственный комплекс, выпускающий контрольно-измерительное оборудование, отметил мэр в своем Telegram-канале.

Председатель правительства России Михаил Мишустин 19 июля провел стратегическую сессию по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в ней принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. По словам премьер-министра, в каждом регионе планируется разработать долгосрочную программу строительства.

До этого мэр заявил, что столичный проект добровольного квалификационного экзамена необходимо ввести и в других регионах России.

Аренда Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте