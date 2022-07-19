Собянин: Москва сдала семь участков земли под строительство новых производств за рубль в год

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице заключили семь договоров на предоставление в аренду земли для строительства производственных объектов за рубль в год. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин во вторник, 19 июля.

— В Москве также работают меры поддержки бизнеса. Одна из них — предоставление в аренду земли для строительства производственных объектов всего за один рубль в год. Ставка сохраняется на весь срок действия договоров аренды. Таким образом бизнес снижает затраты на создание рабочих мест и может наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции в короткие сроки, — рассказал он.

По словам мэра, благодаря проекту появится более двух тысяч новых рабочих мест. Так, в районе Нагатино-Садовники будет построен инженерный корпус научно-производственного предприятия, которое разрабатывает электронные компоненты для автомобильной отрасли и выпускает высокотехнологичные системы, а в Бирюлеве Западном — производственный комплекс кондитерской фабрики «Рот Фронт».

Кроме того, в Молжаниновском районе расширят территорию для строительства комплекса по изготовлению комплектующих, а на земельном участке в Останкинском районе возведут научно-производственный комплекс, выпускающий контрольно-измерительное оборудование, отметил мэр в своем Telegram-канале.

Председатель правительства России Михаил Мишустин 19 июля провел стратегическую сессию по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в ней принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. По словам премьер-министра, в каждом регионе планируется разработать долгосрочную программу строительства.

До этого мэр заявил, что столичный проект добровольного квалификационного экзамена необходимо ввести и в других регионах России.