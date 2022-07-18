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Собянин: Добровольный квалификационный экзамен нужно распространить и в других регионах РФ

Лейла Алиева
Город
Собянин: Добровольный квалификационный экзамен нужно распространить и в других регионах РФ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичный проект добровольного квалификационного экзамена необходимо ввести и в других регионах России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 18 июля.

По его словам, проект по добровольным экзамен работает уже пять лет.

— Через добровольные экзамены прошло 46 тысяч лучших студентов ведущих вузов. Мне кажется, хорошая практика и можно в других регионах масштабировать, — подчеркнул мэр.

Проект направлен на отбор учащихся столичных вузов по требованиям работодателей для дальнейшего трудоустройства, которое проходит в форме тестирования. Так, теоретическими знаниями, которые требуют компании, обладает почти половина студентов, а практическими — считаные проценты. Поэтому, по мнению мэра, необходимо продолжать и расширять эту работу, передает агентство городских новостей «Москва».

В мае Собянин объявил об открытии регистрации на добровольный квалификационный экзамен. Студенты прошли онлайн-тестирование и решили практические кейсы от потенциальных работодателей. Наиболее отличившиеся участники смогли попасть на оплачиваемую стажировку в крупных компаниях.

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