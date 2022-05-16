Собянин сообщил об открытии регистрации на добровольный квалификационный экзамен

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице открылась регистрация на добровольный квалификационный экзамен для студентов вузов. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Уже шесть лет проект помогает будущим специалистам проверить свои знания, подтвердить их на практике и еще во время учебы найти работу, — сказал он.

Экзамен проходит в два этапа. Участникам предстоит пройти онлайн-тестирование и решить практические кейсы от потенциальных работодателей. Наиболее отличившиеся студенты смогут попасть на оплачиваемую стажировку в крупных компаниях.

Мэр столицы напомнил, что в начале проекта было только шесть специальностей. На сегодняшний день их уже 70. Молодые люди смогут пройти тесты по направлениям дизайнер одежды, стилист, продюсер и так далее.

Глава города отметил, что тестирование доступно для учащихся первых курсов и выше. Для участия необходимо пройти регистрацию на портале добровольного квалификационного экзамена.

До этого Сергей Собянин рассказал о поддержке московских студентов. По его словам, они принимают активное участие в жизни столицы.