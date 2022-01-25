Сергей Собянин рассказал о поддержке московских студентов

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Студенты принимают активное участие в жизни столицы. Со своей стороны город также дает им все возможности для учебы и карьерного роста. Об этом рассказал во вторник, 25 января, мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Так, например, студенты столицы могут пройти стажировку в мероприятиях технополиса «Москва». По словам мэра, в прошлом году ее прошли больше 240 молодых специалистов.

Также успешно работает проект Добровольного квалификационного экзамена. За пять лет больше 420 его победителей трудоустроены и приняты на оплачиваемую стажировку.

— Специально для талантливых специалистов — от дизайнеров до IT-разработчиков — Агентство инноваций Москвы ежегодно проводит цифровые конкурсы и хакатоны, — написал мэр.

«Стартап-школа МБМ» помогает тем, кто хочет начать предпринимательскую деятельность. Москва также поддерживает инициативы НКО. Так, движение «Российские студенческие отряды» получает гранты, на которые будет развивать ресурсный центр.

До этого Собянин рассказал, что за 2021 год к добровольческому движению присоединились 100 тысяч жителей столицы. Таким образом, число волонтеров в городе достигло порядка 700 тысяч человек.