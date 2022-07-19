Собянин принял участие в стратегической сессии по строительству и ЖКХ

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Председатель правительства России Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, в которой принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом стало известно во вторник, 19 июля.

По словам Мишустина, приоритетными направлениями развития экономики являются рост ввода в эксплуатацию домов, продолжение программы расселения граждан из аварийного жилья, модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства и использование механизма инфраструктурных бюджетных кредитов. А драйвер жилищного строительства — ипотека. Так, в прошлом году в рамках субсидируемых государством программ со сниженным процентом выдано кредитов на сумму свыше 1,5 триллиона рублей.

При этом также важна системная трансформация строительной отрасли. Для этого в городе перевели все основные виды процедур в электронный вид, а также сократили продолжительность строительно-инвестиционного цикла.

Кроме того, специалисты продолжат работу по созданию комфортной городской среды, в том числе в малых городах и исторических поселениях. В каждом регионе также планируется разработать долгосрочную программу строительства, провести инвентаризацию незавершенных объектов и определить, что нужно достраивать и какой объем средств на это потребуется. Для этого подготовлен комплекс мер, которые будут осуществляться в последующие пять лет, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр заявил, что столичный проект добровольного квалификационного экзамена необходимо ввести и в других регионах России. Отмечается, что проект направлен на отбор учащихся столичных вузов по требованиям работодателей для дальнейшего трудоустройства, которое проходит в форме тестирования.