Андрей Бочкарев: Возле станции «Давыдково» БКЛ метро появились цветники, скамейки и велопарковка

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Основные работы по благоустройству территории совокупной площадью около 20 тысяч «квадратов» рядом со станцией БКЛ метро «Давыдково» подходят к концу. Об этом в субботу, 29 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в рамках первого этапа благоустройства специалисты вымостили гранитом свыше 10 тысяч квадратных метров территории, а также заасфальтировали около 4,5 тысячи «квадратов» земли.

Кроме того, в рамках работ на территории высадили около 300 деревьев и более 900 кустарников. Заммэра уточнил, что в рамках следующего этапа рабочие холдинга «Мосинжпроект» устроили гранитное мощение площадью 4,3 тысячи «квадратов» и уложили газоны на семь тысяч квадратных метров.

По словам генерального директора компании «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, рядом со станцией также высадили 60 деревьев, обустроили клумбы и организовали скамейки.

В рамках последнего этапа планируется установить стелу и цветник в честь спасателей МЧС, которым посвящен архитектурный облик станции. С другой стороны площади специалисты установят модульные конструкции из дерева для торговли, а также ряды столиков.

22 октября завершились основные работы по благоустройству возле станции «Варшавская» Большой кольцевой линии метро. В рамках проведенных работ специалисты убрали под землю «воздушные» провода, расширили пешеходную зону и заменили покрытие тротуаров.