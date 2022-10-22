Завершились основные работы по благоустройству возле станции БКЛ метро «Варшавская»

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Завершились основные работы по благоустройству возле станции «Варшавская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в субботу, 22 октября.

— Реализованы мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности территории около станции «Варшавская» БКЛ, они затронули часть Чонгарского бульвара. Теперь там созданы комфортные зоны отдыха, проложены удобные маршруты от жилых массивов к транспортному объекту, — отметил он.

В рамках проведенных работ специалисты убрали под землю «воздушные» провода, расширили пешеходную зону и заменили покрытие тротуаров. Также на территории появилось пять остановочных павильонов с зарядными устройствами и беспроводной связью, поставлено 138 фонарей и уличных торшеров.

Поздней осенью планируется высадить 65 деревьев и более 4,3 тысячи кустарников, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Накануне стартовало благоустройство территории возле строящейся станции метро «Внуково» на западе Москвы. Завершение всех работ намечено на IV квартал 2023 года.