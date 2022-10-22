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Завершились основные работы по благоустройству возле станции БКЛ метро «Варшавская»

Лейла Алиева
Город
Завершились основные работы по благоустройству возле станции БКЛ метро «Варшавская»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Завершились основные работы по благоустройству возле станции «Варшавская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в субботу, 22 октября.

— Реализованы мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности территории около станции «Варшавская» БКЛ, они затронули часть Чонгарского бульвара. Теперь там созданы комфортные зоны отдыха, проложены удобные маршруты от жилых массивов к транспортному объекту, — отметил он.

В рамках проведенных работ специалисты убрали под землю «воздушные» провода, расширили пешеходную зону и заменили покрытие тротуаров. Также на территории появилось пять остановочных павильонов с зарядными устройствами и беспроводной связью, поставлено 138 фонарей и уличных торшеров.

Поздней осенью планируется высадить 65 деревьев и более 4,3 тысячи кустарников, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Накануне стартовало благоустройство территории возле строящейся станции метро «Внуково» на западе Москвы. Завершение всех работ намечено на IV квартал 2023 года.

Благоустройство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Метро
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