Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Началось благоустройство территории возле строящейся станции метро «Внуково» на западе Москвы

Елена Самойлова
Город
Началось благоустройство территории возле строящейся станции метро «Внуково» на западе Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Западный административный округ, район Внуково Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории возле строящейся станции метро «Внуково» на западе столицы. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности станции метро «Внуково» приведем в порядок привокзальную площадь, улицы Центральную, 1-ю и 2-ю Рейсовые. Главная задача — сделать удобные пересадки с одного вида транспорта на другой, решить вопрос с организацией стоянок для автомобилей, в том числе такси, — рассказал он.

Заммэра добавил, что воздушные кабельные линии будут спрятаны под землю для улучшения визуального облика пространства и сохранности коммуникаций. Также в планах — обновление асфальта на проезжей части, установка 800 дорожных знаков и 8 светофоров. Кроме того, специалисты оборудуют три остановки общественного транспорта.

А финальным этапом благоустройства территории станет озеленение. Завершение всех работ намечено на IV квартал 2023 года, резюмировал Бирюков.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что на стенах платформы станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена завершается монтаж зеркальных панелей.

Петр Бирюков Благоустройство Западный административный округ (ЗАО) Район Внуково
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Евгения Полежаева
Евгения Полежаева

Сидит ученый на пеньке да в небо смотрит

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Человечность — это вовсе не слабость

Артем Чубар
Артем Чубар

Босс не матерится, а мотивирует

Все мнения
О проекте