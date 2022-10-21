Началось благоустройство территории возле строящейся станции метро «Внуково» на западе Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Западный административный округ, район Внуково Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории возле строящейся станции метро «Внуково» на западе столицы. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности станции метро «Внуково» приведем в порядок привокзальную площадь, улицы Центральную, 1-ю и 2-ю Рейсовые. Главная задача — сделать удобные пересадки с одного вида транспорта на другой, решить вопрос с организацией стоянок для автомобилей, в том числе такси, — рассказал он.

Заммэра добавил, что воздушные кабельные линии будут спрятаны под землю для улучшения визуального облика пространства и сохранности коммуникаций. Также в планах — обновление асфальта на проезжей части, установка 800 дорожных знаков и 8 светофоров. Кроме того, специалисты оборудуют три остановки общественного транспорта.

А финальным этапом благоустройства территории станет озеленение. Завершение всех работ намечено на IV квартал 2023 года, резюмировал Бирюков.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что на стенах платформы станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена завершается монтаж зеркальных панелей.