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Андрей Бочкарев: На станции «Кленовый бульвар» БКЛ метро завершается установка зеркальных панелей

Анастасия Колоскова
Город
Андрей Бочкарев: На станции «Кленовый бульвар» БКЛ метро завершается установка зеркальных панелей
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

На стенах платформы станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена завершается монтаж зеркальных панелей. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Заканчивается установка зеркальных панелей высотой от 2,5 до 3,2 метра на стенах вдоль платформы. Также отражающими панелями частично отделан потолок, что позволяет визуально расширить пространство и усилить освещение на всей станции, — рассказал он.

По словам заммэра, помимо зеркал, над платформой установят подвесной потолок из алюминиевых трехслойных панелей с декоративным покрытием, монтаж которого почти завершен.

— Конструкция потолка напоминает своды парадных зданий допетровской Руси и отсылает, в частности, к расположенному недалеко от будущей станции дворцу царя Алексея Михайловича, — отметил Андрей Бочкарев.

Он также добавил, что специалисты установили светильники для подсветки стен в створе облицовки вдоль лестниц, а также изготовленные по индивидуальному проекту потолочные люстры, которые имеют вид замкнутых окружностей.

Помимо этого, в кассовом зале завершена облицовка пола темным гранитом, а стен — мрамором и сотовыми панелями. Для напольного покрытия станции были выбраны плиты сибирской породы и из габбро-диабаза.

В настоящее время продолжаются работы по отделке подземного распределительного зала и выхода, а также благоустройство прилегающей территории.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что в вестибюле установка потолочных панелей завершена на 98 процентов. Конструкция на потолке имитирует звездное небо.

Накануне Андрей Бочкарев сообщил, что три строящиеся станции северо-восточного участка БКЛ метро станут пересадочными.

Большая Кольцевая линия (БКЛ) Метро Андрей Бочкарев
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