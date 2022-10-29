Молодой житель Подмосковья задушил мать и сообщил об этом в полицию

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В городском округе Богородский 19-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве собственной матери. Об этом в субботу, 29 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

— 27 октября 2022 года в квартире, расположенной в поселке Обухово Богородского городского округа, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытового конфликта со своей матерью нанес ей несколько ударов в область лица, после чего задушил потерпевшую, — рассказала она.

По словам Врадий, после этого мужчина сам сообщил о преступлении в правоохранительные органы.

По факту убийства 59-летней женщины СК возбудил уголовное дело. Подозреваемый признал свою вину и рассказал об обстоятельствах преступления.

В рамках расследования будут проведены экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения, заключила Врадий.