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Андрей Бочкарев: Завершается основной этап реконструкции электродепо «Владыкино»

Анастасия Колоскова
Город
Андрей Бочкарев: Завершается основной этап реконструкции электродепо «Владыкино»
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Зеленоград, Берёзовая аллея, 8Ас1 Карта всех событий

Строительная готовность основного этапа реконструкции электродепо «Владыкино», в рамках которого возводятся четыре объекта, превышает 90 процентов. Об этом в субботу, 29 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В основной этап реконструкции электродепо «Владыкино» входит строительство девяти канав в уже существующем отстойно-ремонтном корпусе, а также четырех новых объектов — здания эксплуатационного персонала, склада эскалаторного оборудования, веера путей и стрелочного поста, — рассказал заммэра.

По его словам, специалисты завершают работы в отстойно-ремонтном корпусе и монтируют инженерные системы, а также проводят финишную отделку пола.

Бочкарев уточнил, что склад эскалаторного оборудования готов более чем на две трети. В нем в настоящее время устанавливаются инженерные системы.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что строители реконструируют вагономоечную станцию и очистные сооружения на территории электродепо. Также обновляются наружные инженерные сети канализации и водопровода.

— В рамках четвертого этапа будет построено здание гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, диагностический пост для ремонта колес вагонов, — добавил Юрий Кравцов.

Глава холдинга также подчеркнул, что стартовали работы по благоустройству и восстановлению ограждения и уличного освещения.

Объект расположен на севере города возле Северо-Восточной хорды, между станциями «Владыкино» и «Ботанический сад». Его площадь составляет 14,6 гектара. Электродепо обслуживает Серпуховско-Тимирязевскую линию метро. Реконструкция позволит увеличить количество работников на 150 человек.

До этого Андрей Бочкарев рассказал, что в столице благодаря строительству и реконструкции шести электродепо для обслуживания поездов московского метро будет создано порядка семи тысяч новых рабочих мест.

Транспорт Реконструкция Метро Андрей Бочкарев
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