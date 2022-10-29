«Первая фаза вторжения холода»: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Уже скоро теплая погода покинет столицу. Следующая неделя в Москве будет довольно холодной. При этом сильных осадков не ожидается. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Сейчас на улице творится что-то невообразимое: плюс 10, очень тепло, но неизбежно за теплым сектором циклона следует холодный. Это произойдет для Москвы и Подмосковья в середине воскресного дня. Южный и юго-западный ветра сменятся на северо-западный, ближе к вечеру температура понизится до тех значений, когда дожди могут перейти в мокрый снег. Большую часть недели осадков не будет, но пока властвует циклон, осадки возможны, — рассказал Шувалов.

Метеоролог отметил, что к утру понедельника, 31 октября, температура может понизиться до минус трех градусов. На дорогах начнется гололедица, водителям следует ездить осторожнее, подчеркнул эксперт.

Ночные температуры на неделе будут держаться примерно в том же диапазоне, уточнил Шувалов.

— Я думаю, самым холодным будет понедельник. Это первая фаза вторжения холода. Но все оставшиеся дни тоже будут холодными. Пока на горизонте прогнозирования в семь дней не видно следующей волны тепла. Рабочая неделя будет сопровождаться околонулевыми температурами ночью и максимум пять градусов днем, — сообщил специалист.

По словам синоптика, при прохождении фронта во вторую половину воскресенья и понедельник ожидается ветер.

— 20 метров в секунду ждать не стоит, но 12–17 – вполне возможно, — предупредил метеоролог.

Неделя будет сопровождаться переменами в атмосферном давлении, добавил Шувалов.

— Нас ждут скачки атмосферного давления. Атмосферное давление понизится и довольно существенно — миллиметров на 15 ртутного столба. Когда холодный фронт пройдет, начнется рост давления и тоже достаточно значимый. Скачки давления будут в основном в воскресенье и понедельник, — заключил синоптик.