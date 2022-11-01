Путин поручил представить проекты круглогодичных морских курортов в России к 1 марта

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров к 1 марта представить предложения по созданию круглогодичных морских курортов, которые смогут принять не менее 10 миллионов человек в год. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

— Правительству Российской Федерации: представить предложения по созданию к 2035 году на территории Российской Федерации федеральных круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием не менее 10 миллионов человек в год, по определению территорий, на которых могут быть созданы эти курорты, — говорится в документе.

Кроме того, российскому правительству предстоит представить стратегию пространственного развития необходимых территорий. При подготовке им нужно учесть вопрос проектирования бассейнов с искусственным подогревом, отметили на сайте Кремля.

Также Владимир Путин поручил своей администрации направить в правительство предложения по развитию туризма, подготовленные губернаторами. Ответственным за это был назначен помощник главы государства Игорь Левитин.