Путин поручил направить в правительство предложения по развитию туризма

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации направить в правительство предложения по развитию туризма, подготовленные губернаторами. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Администрации президента Российской Федерации направить в правительство Российской Федерации предложения по развитию туризма, подготовленные высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ответственным за это был назначен помощник главы государства Игорь Левитин. Предложения по развитию туризма должны быть направлены правительству до 1 декабря этого года.

Также Путин поручил кабинету министров к 1 марта представить предложения по созданию круглогодичных морских курортов, которые смогут принимать не менее 10 миллионов человек в год.

20 октября российский президент подписал указ об упразднении Ростуризма. Однако даже после этого программа туристического кешбэка сохранится, ведь она уже доказала свою эффективность. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» озвучил эксперт по туризму Николай Мельник.

Собеседник «ВМ» выразил надежду на то, что программа останется доступной для всех россиян, так как она дает неплохой стимул для потребителей. Так, туры продаются намного лучше именно благодаря кешбэку.