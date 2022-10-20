Эксперт Мельник рассказал, что ждет туристический кешбэк после упразднения Ростуризма

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Президент России Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма. Однако даже после этого программа туристического кешбэка сохранится, ведь она уже доказала свою эффективность. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил эксперт по туризму Николай Мельник.

— С каждым этапом программы туристического кешбэка мы видели хорошие показатели. Действительно, тот бюджет, который выделялся на развитие программы, полностью окупался, — заметил он.

Собеседник «ВМ» выразил надежду, что программа останется доступной для всех россиян, так как она дает неплохой стимул для потребителей. Так, туры продаются намного лучше именно благодаря кешбэку, заключил Мельник.

После упразднения Ростуризма выполнять функции туристического ведомства будет Минэкономразвития России. Министерство будет отвечать за выработку государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере туризма.

Премьер-министр России Михаил Мишустин уже утвердил изменения в структуре министерства, согласно которым оно получит все функции Ростуризма. Согласно изменениям, у министра экономического развития теперь будет 12 заместителей вместо 11.