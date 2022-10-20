Мишустин утвердил передачу функций Ростуризма Минэкономразвития

Фото: Пресс-служба Госдумы

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре Министерства экономического развития, согласно которым оно получит функции Федерального агентства по туризму (Ростуризма). Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина РФ в четверг, 20 октября.

— Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре Министерства экономического развития, необходимые для исполнения министерством полномочий по дальнейшему развитию туристической отрасли, — говорится в сообщении.

Согласно изменениям, у министра экономического развития теперь будет 12 заместителей, вместо 11. Число департаментов также увеличится с 35 до 37, отметили в пресс-службе.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Данная мера связана с совершенствованием государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности. Решение позволит повысить эффективность развития индустрии и оптимизировать структуры федеральных органов.

Согласно документу, выполнять функции туристического ведомства будет Минэкономразвития России. Оно будет отвечать за выработку государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере туризма.