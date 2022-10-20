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Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

Елена Самойлова
Политика
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма.

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