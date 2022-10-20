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В Минэкономразвития прокомментировали упразднение Ростуризма

Елена Самойлова
Политика
В Минэкономразвития прокомментировали упразднение Ростуризма
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Согласно указу президента России Владимира Путина, Минэкономразвития РФ станет выполнять функции Федерального агентства по туризму (Ростуризма). В ведомстве дали комментарий по этому поводу.

— Решение президента позволит повысить эффективность реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», в котором участвуют 17 федеральных ведомств и все регионы страны, а также бизнес-сообщество, — говорится в сообщении.

Так, министерство будет отвечать за выработку государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере туризма. Также Минэкономразвития будет координировать деятельность по реализации приоритетных направлений и осуществлять надзор за работой операторов.

Отмечается, что министерство уполномочено выдавать лицензии и аккредитации юридическим лицам и ИП, которые позволят нарастить темпы развития туристической сферы.

Глава государства подписал указ об упразднении Ростуризма 20 октября. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Минэкономразвития РФ Россия Владимир Путин Ростуризм
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