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Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк сыграет супругу Оскара Уайльда

Евгений Жуков
Общество
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк сыграет супругу Оскара Уайльда
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Британская актриса Эмилия Кларк, более известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», сыграет супругу знаменитого писателя Оскара Уайльда Констанс Ллойд в исторической драме режиссера Софи Хайд «Идеальная жена». Об этом во вторник, 1 ноября, сообщило издание Variety.

Создатели кинокартины пока не раскрывают основной сюжет фильма. Известно лишь то, что кинолента покажет историю писательницы Констанс Ллойд, которая в 80-х годах XIX века была феминисткой и принимала активное участие в реформе, связанной с женской одеждой. Ллойд выступала за то, чтобы женщины могли носить удобные вещи, а не «удушающие платья Викторианской эпохи».

Дата премьеры на текущий момент неизвестна.

В июле актриса рассказала, что потеряла часть мозга из-за тяжелой операции. Все дело в том, что Кларк во время съемок «Игры престолов» в 2011 году перенесла инсульт: в ее мозге лопнула аневризма. Два года спустя актриса перенесла инсульт во второй раз. Кларк удалось спасти — она была срочно прооперирована и смогла восстановиться.

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