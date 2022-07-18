Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк потеряла часть мозга

Антон Махов
Общество
Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк потеряла часть мозга
Фото: EPA

Британская актриса Эмилия Кларк, знаменитая по роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», потеряла часть мозга. Это произошло из-за тяжелой операции. Актриса рассказала об этому телеканалу BBC.

— Часть моего мозга больше не работает. Чудо, что я могу говорить, иногда членораздельно, и жить своей жизнью совершенно нормально, без каких-либо последствий. Я принадлежу к очень малому числу людей, которые могут это пережить, — сказала звезда в интервью телеканалу BBC.

Кларк во время съемок сериала в 2011 году перенесла инсульт: в ее мозге лопнула аневризма. Актриса перенесла инсульт во второй раз через два года. Кларк удалось спасти — она была срочно прооперирована и смогла восстановиться.

Также она отметила, что ее память не пострадала. По словам актрисы, она может продолжать сниматься в кино и играть в спектаклях.

Недавно российскому актеру Александру Ширвиндту потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него стенокардию.

Народному артисту РСФСР стало плохо в загородном доме в поселке НИЛ под Истрой незадолго до дня рождения. Врачи застали Ширвиндта задыхающимся. Медики диагностировали нестабильную стенокардию без повреждения сердечной мышцы.

Здоровье Медицина Великобритания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Опасное любопытство

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Реинкарнация фашизма

Все мнения
О проекте