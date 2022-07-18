Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк потеряла часть мозга

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Британская актриса Эмилия Кларк, знаменитая по роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», потеряла часть мозга. Это произошло из-за тяжелой операции. Актриса рассказала об этому телеканалу BBC.

— Часть моего мозга больше не работает. Чудо, что я могу говорить, иногда членораздельно, и жить своей жизнью совершенно нормально, без каких-либо последствий. Я принадлежу к очень малому числу людей, которые могут это пережить, — сказала звезда в интервью телеканалу BBC.

Кларк во время съемок сериала в 2011 году перенесла инсульт: в ее мозге лопнула аневризма. Актриса перенесла инсульт во второй раз через два года. Кларк удалось спасти — она была срочно прооперирована и смогла восстановиться.

Также она отметила, что ее память не пострадала. По словам актрисы, она может продолжать сниматься в кино и играть в спектаклях.

Недавно российскому актеру Александру Ширвиндту потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него стенокардию.

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