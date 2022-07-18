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СМИ: Врачи диагностировали стенокардию у Александра Ширвиндта

Антон Махов
Общество
СМИ: Врачи диагностировали стенокардию у Александра Ширвиндта
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актеру Александру Ширвиндту потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него стенокардию. Об этом стало известно в понедельник, 18 июля.

Народному артисту РСФСР стало плохо в загородном доме в поселке «НИЛ» под Истрой незадолго до дня рождения. Врачи скорой помощи застали Ширвиндта задыхающимся. Медики диагностировали нестабильную стенокардию без повреждения сердечной мышцы.

После оказания первой помощи актера доставили в Москву. Недавно 87-летний Ширвиндт перенес операцию, сообщает Telegram-канал «Mash».

Недавно кардиолог назвала способ проверить состояние сердца. По словам специалиста, о состоянии здоровья главной мышцы может рассказать простая пробежка по лестнице.

Дискомфорт и нехватка воздуха при патологиях сердца могут возникать не только при ходьбе по лестнице, но и при других видах физических нагрузок. При этом «лестничный тест» позволяет выявить не только проблемы с сердцем, но и возможные дисфункции других органов

Также другой врач-кардиолог рассказала, какие изменения в организме могут стать предвестниками инфаркта и инсульта. Первоначальными симптомами, говорящими о проблемах с сердцем, являются одышка и дискомфорт в ситуациях с привычной для человека физической нагрузкой.

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