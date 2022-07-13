Врач рассказала, что предвещает наступление инфаркта и инсульта

Фото: Depositphotos

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Мария Лопухина рассказала, какие изменения в организме могут стать предвестниками инфаркта и инсульта.

Она отметила, что первоначальными симптомами, сигнализирующими о проблемах с сердцем, являются одышка и дискомфорт в ситуациях с привычной для человека физической нагрузкой. Так, в случае инфаркта необходимо обращать внимание на внезапное посинение губ или цианоз.

Этот симптом проявляется, когда организму не хватает кислорода из-за проблем в работе сердечной мышцы. Также к симптомам опасного недуга можно отнести давящие и жгучие боли в области грудной клетки, а также постоянные и неприятные ощущения в зоне шеи, челюсти и спины.

При этом специалист предупредила, что асимметричная улыбка может указывать на другое опасное заболевание — инсульт. Так, у человека с подозрением на инсульт будет асимметричное лицо, которые вызвано апоплексией мозга.

Кроме этого, важно обращать внимание на беспричинные нарушения зрения и речи, сопровождающиеся внезапным падением при ходьбе, передает «МедикФорум».

Врач-дерматовенеролог Юлия Андреанова рассказала «Вечерней Москве», какие продукты могут особенно навредить организму и вызвать такие болезни, как инсульт, рак и деменцию.