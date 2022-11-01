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Приметы и советы

Гастроэнтеролог Дианова перечислила опасные последствия позднего ужина

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Гастроэнтеролог Дианова перечислила опасные последствия позднего ужина
Фото: Unsplash

Если человек ужинает прямо перед сном, пищеварительные процессы в его организме происходят неправильно. Со временем это приведет к дверям кабинета специалиста. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила врач — диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По ее словам, рекомендации отказаться от позднего приема пищи имеют под собой веские основания.

— Не зря говорят, что крайний прием пищи должен быть за три–четыре часа до сна в зависимости от плотности. Нужно определенное время для всех процессов пищеварения, чтобы еда вышла из желудка. Если человек поел и сразу ложится, то не до конца переваренная пища остается в желудке. Со временем все процессы по пищеварению будут замедляться, с пищей произойдет не то что должно быть. Она частично выйдет из желудка, пройдет до двенадцатиперстной кишки, частично останется там, а в этот момент организм начинает засыпать. Плохо переваренная пища остается на разных этапах пищеварения, — рассказала Дианова.

В результате утром человек проснется без аппетита, отметила диетолог.

— Запуск пищеварительного тракта пропускается, со временем это приведет к запорам, нарушению желчеоттока и необходимости посещения гастроэнтеролога. Пропуск завтрака — это уже меньшее количество приемов пищи, соответственно, худшая стимуляция желчного пузыря, который должен стимулироваться именно режимом питания, — уточнила врач.

Дианова также перечислила продукты, которые можно съесть перед сном, но при условии, что человек не заедает ими проблемы. Среди них:

  • кисломолочные напитки в сочетании с фруктами и овощами;
  • легкие салаты;
  • небольшое количество орехов или урбеч, которые подарят чувство сытости;
  • сушеные яблоки;
  • вяленые бананы, которые идут с чашкой чая.

— Если у человека присутствует желание что-то заесть, он испытывает стресс, то это одна история. Здесь любые рекомендации приведут к злоупотреблению. Если человек долго бодрствует, это другая ситуация, тут нужно что-то легкое, — заключила собеседница «ВМ».

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