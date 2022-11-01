В Госдуме опровергли информацию о новой волне мобилизации в России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев во вторник, 1 ноября, заявил, что в России не стоит ждать новой волны мобилизации.

Он отметил, что тех граждан, которых мобилизовали на сегодняшний день, хватит для выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции (СВО). Однако Соболев подчеркнул, что новые волны мобилизации возможны, но только в случае вступления в конфликт на Украине других стран.

Член комитета Госдумы по обороне добавил, что ряд сформированных в рамках частичной мобилизации соединений все еще проводит боевое слаживание на специальных подготовительных полигонах.

На данный момент не все мобилизованные направлены в места выполнения боевых задач, поэтому о новом призыве говорить пока не приходится, передает слова Соболева Telegram-канал URA.RU.

31 октября президент России Владимир Путин объявил о завершении частичной мобилизации в стране. По его словам, точка в этом вопросе поставлена. Российский лидер при этом заметил, что обсудит необходимость соответствующего указа с юристами.