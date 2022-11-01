Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Госдуме опровергли информацию о новой волне мобилизации в России

Евгений Жуков
Общество
В Госдуме опровергли информацию о новой волне мобилизации в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев во вторник, 1 ноября, заявил, что в России не стоит ждать новой волны мобилизации.

Он отметил, что тех граждан, которых мобилизовали на сегодняшний день, хватит для выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции (СВО). Однако Соболев подчеркнул, что новые волны мобилизации возможны, но только в случае вступления в конфликт на Украине других стран.

Член комитета Госдумы по обороне добавил, что ряд сформированных в рамках частичной мобилизации соединений все еще проводит боевое слаживание на специальных подготовительных полигонах.

На данный момент не все мобилизованные направлены в места выполнения боевых задач, поэтому о новом призыве говорить пока не приходится, передает слова Соболева Telegram-канал URA.RU.

31 октября президент России Владимир Путин объявил о завершении частичной мобилизации в стране. По его словам, точка в этом вопросе поставлена. Российский лидер при этом заметил, что обсудит необходимость соответствующего указа с юристами.

Госдума Мобилизация Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дорогие мои москвичи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Царь–христианин

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Четверть века храня бесценное

Алексей Лубков
Алексей Лубков

Поющий вуз отмечает юбилей

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Призовой фонд конкурса увеличен

Дина Русинова
Дина Русинова

Благоустроили любимый бульвар

Никита Миронов
Никита Миронов

Все для фронта, все для нашей победы!

Все мнения
О проекте