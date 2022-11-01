Собянин поздравил команду Москвы с победой на чемпионате «Абилимпикс»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Команда столицы завоевала 146 медалей на национальном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс» и заняла первое место в командном зачете. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Команда Москвы победила на национальном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс». В этом году москвичи завоевали 146 медалей и заняли первое место среди всех регионов в командном зачете. В копилке нашей сборной 87 золотых, 35 серебряных и 24 бронзовые награды, — рассказал глава города.

Мэр отметил, что участники чемпионата могут получить хорошую возможность трудоустройства. Так, за время проведения «Абилимпикса» в Москве около 1200 участников получили работу по специальностям. В своем Telegram-канале Собянин поздравил победителей.

До этого Сергей Собянин поздравил работников автомобильного и городского транспорта с профессиональным праздником. По его словам, столичные специалисты ежедневно обеспечивают комфортные поездки для миллионов пассажиров, своевременно доставляют необходимые товары и грузы.