Путин поручил рассмотреть вопрос установления нулевой ставки НДС для туроператоров

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об установлении ставки НДС в размере нуля процентов для туроператоров, чтобы снизить налоговую нагрузку в индустрии. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

— Правительству Российской Федерации в целях снижения налоговой нагрузки в туристской индустрии рассмотреть вопросы об установлении ставки 0 процентов по налогу на добавленную стоимость, — говорится в документе.

Установление подобной ставки будет направлено на организации, которые осуществляют туроператорскую деятельность, а также предоставляют гостиничные услуги. Доклад о рассмотрении вопроса должен быть сдан до 1 декабря этого года, отметили на сайте Кремля.

До этого Владимир Путин поручил кабинету министров к 1 марта представить предложения по созданию круглогодичных морских курортов, которые смогут принять не менее 10 миллионов человек в год. Кроме того, правительству предстоит представить стратегию пространственного развития необходимых территорий.