Жителей Каховского района Херсонской области принудительно эвакуируют

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В Каховском районе Херсонской области с 6 ноября будет проводиться принудительная эвакуация жителей. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщили в пресс-службе администрации района.

— Эвакуация осуществляется организованно автомобильным транспортом. Направляйтесь в пункты эвакуации. Возьмите документы, деньги, ценные вещи и теплую одежду. С 6 ноября будут применяться принудительные меры эвакуации к оставшимся, — говорится в сообщении.

Эвакуация жителей Херсонской области проводится из-за подготовки украинским руководством массированного ракетного удара по плотине Каховской гидроэлектростанции. Так, из-за угрозы подрыва зону вывоза жителей расширили на 15 километров от Днепра. По словам временно исполняющего обязанности главы региона Владимира Сальдо, в отношении всех эвакуировавшихся граждан правительство России распространяет программу помощи.

Позже Сальдо заявил, что около 70 тысяч человек планируется вывезти из расширенной зоны эвакуации в Херсонской области. Местных жителей планируется временно переселить вглубь региона и в другие субъекты России.