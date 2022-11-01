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WSJ: Разведка Саудовской Аравии предупредила США о «неизбежной атаке» из Ирана

Евгений Белоусов
В мире
WSJ: Разведка Саудовской Аравии предупредила США о «неизбежной атаке» из Ирана
Фото: Unsplash

Саудовская Аравия поделилась с США разведданными о «неизбежной атаке» из Ирана по целям в королевстве. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.

Саудовские официальные лица заявили, утверждает издание, что Иран якобы собирается атаковать как само королевство, так и Эрбиль в Иракском Курдистане. Тегеран якобы планирует таким способом отвлечь внимание от внутренних протестов в государстве.

Утверждается также, что на этом фоне США, Саудовская Аравия и ряд других стран в регионе повысили уровень боеготовности своих вооруженных сил, передает РИА Новости.

Масштабные протесты распространились по Ирану после смерти местной жительницы, задержанной полицией в середине сентября. Адвокаты семьи девушки отвергли выводы официального медицинского заключения, согласно которому смерть 22-летней иранки не была результатом побоев. Предположительно, девушку избили в ходе содержания под стражей.

В начале октября президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет новые санкции в отношении Ирана из-за случаев насилия над протестующими.

Иран США Саудовская Аравия
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