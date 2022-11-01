«Он рвется домой»: жена Карпова рассказала о состоянии гроссмейстера

Фото: Пресс-служба Госдумы

Двенадцатый чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер Анатолий Карпов, госпитализированный накануне в нейрореанимацию Института Склифосовского, чувствует себя хорошо. Однако гроссмейстер сильно зол на врачей, которые не отпускают его домой. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщила жена Карпова Наталья Буланова.

— Он находится в сознании, но в реанимацию к нему никого не пускают, кроме близких родственников. Конечно, я с ним разговаривала, и он рвется домой. За ним следят врачи, — рассказала она.

По словам Булановой, Карпов очень зол и недоволен тем, что его никак не заберут из реанимации. Татьяна же убеждает супруга смягчиться и пойти навстречу врачам, которые настаивают на том, что за состоянием шахматиста все еще нужно следить.

Врач сообщил Булановой, что состояние ее мужа оценивается сейчас на уровне средней степени тяжести. Однако делать какие-либо прогнозы пока нельзя, передает слова супруги гроссмейстера РЕН ТВ.

О госпитализации Анатолия Карпова сообщил 31 октября бизнесмен Андрей Ковалев. Он утверждает, что на гроссмейстера напали неизвестные, когда он выходил из здания Госдумы. Однако эту информацию опровергла помощница Карпова.

После этого появился ряд разнообразной информации о состоянии и диагнозе шахматиста. Утверждалось, что гроссмейстера ввели в искусственную кому. Согласно другим источникам, Карпов был госпитализирован с переломом шейки бедра после неудачного падения.