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МВД России отменило сбор отпечатков пальцев у прибывших в РФ беженцев

Евгений Жуков
Общество
МВД России отменило сбор отпечатков пальцев у прибывших в РФ беженцев
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Министерство внутренних дел Российской Федерации отменило обязательную процедуру сбора отпечатков пальцев для беженцев и лиц, получивших временное убежище на территории России. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

— Дактилоскопическая регистрация и фотографирование не проводятся в отношении иностранных граждан, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации, — говорится в тексте документа.

Соответствующий указ подписал глава ведомства Владимир Колокольцев.

29 декабря 2021 года сообщалось об обязательной дактилоскопии, которую ввели для трудовых мигрантов в Российской Федерации. Мигрантам необходимо было сфотографироваться и пройти медицинский осмотр в течение 30 суток с момента въезда.

Патент, который выдавался приезжим, имел специальный чип с информацией о человеке. В тех случаях, когда все необходимые процедуры не были пройдены, срок пребывания для мигранта на территории страны сокращался.

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