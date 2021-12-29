Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Обязательную дактилоскопию для трудовых мигрантов ввели в России со среды, 29 декабря. Кроме того, для иностранных граждан изменились правила въезда на территорию РФ. Об этом напомнили в материале RT.

Так, мигрантам необходимо будет сфотографироваться и пройти медицинский осмотр в течение 30 суток с момента въезда.

Тем гражданам, которые приехали в РФ более чем на 90 дней без цели трудоустройства, необходимо будет пройти процедуру снятия отпечатков пальцев и фотографирования в течение трех месяцев.

Патент, который будет выдаваться приезжим, имеет чип с информацией о человеке.

В том случае, если все необходимые процедуры не будут пройдены, срок пребывания для мигранта на территории страны будет сокращен, подытожили в материале.

Указ президента России Владимира Путина о мерах урегулирования правового положения мигрантов в Москве в период преодоления пандемии COVID-19 будет действовать до 31 декабря текущего года. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по столице. До этой даты иностранные граждане могут подать заявление на переоформление патента на право работать в Москве. Прием документов осуществляет Многофункциональный миграционный центр. Подать заявление можно ежедневно — с 08:00 до 20:00.