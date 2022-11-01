Роспотребнадзор: В России удалось избежать возникновения цепочки заражений оспой обезьян

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Благодаря своевременно принятым противоэпидемическим мерам в России удалось избежать возникновения цепочки заражения завезенным в страну вирусом оспы обезьян. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, с начала текущей вспышки оспы обезьян на территории Российской Федерации было подтверждено два случая заболевания. Оба пациента были выписаны из инфекционного медицинского учреждения после полного выздоровления в связи с оперативно принятыми специалистами противоэпидемическими мерами.

На данный момент Роспотребнадзор занимается реализацией всех необходимых действий для снижения рисков завоза оспы обезьян, а также предотвращения возможности распространения этого заболевания.

Необходимость введения каких-либо дополнительных противоэпидемических мер на территории государства отсутствует, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

23 сентября сообщалось, что второй в России пациент, заболевший оспой обезьян, полностью здоров и был выписан из лечебного учреждения.