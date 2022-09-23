Второго в России пациента с оспой обезьян выписали после выздоровления

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Второй в России пациент, заболевший оспой обезьян, полностью здоров и выписан из лечебного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в пятницу, 23 сентября.

— Пациент, у которого ранее была диагностирована оспа обезьян, выписан после полного выздоровления. Опасности для окружающих он не представляет. Благодаря принятым противоэпидемическим мерам удалось избежать распространения заболевания, — отмечается в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что эпидситуация по оспе обезьян остается под контролем Роспотребнадзора, предает Telegram-канал ведомства по Санкт-Петербургу.

Так, 8 сентября сообщалось о втором случае выявления обезьяньей оспы на территории России. Известно, что заболевший прибыл на территорию страны после поездки по европейским странам.

До этого врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал, что минимальная угроза распространения вируса оспы обезьян все же существует. По его словам, в Подмосковье не зарегистрирован ни один случай оспы обезьян. При этом власти выделили специализированные медицинские организации, которые смогут оказать помощь пациентам с таким заболеванием.